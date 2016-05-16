und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
KositBablo10 - Experte für den MetaTrader 5
960
Der Expert Advisor nahm am Automated Trading Championship 2012 teil.
- kositbablo_10.ex5, 1 Minute OHLC:
- Ein wenig geändert: kositbablo10-1.ex5, etwas weniger profitabel, aber mit Positionsumkehr und kleinerem Drawdown, 1 Minuten, OHLC:
Fig. 1. Testergebnisse von kositbablo_10 Expert Advisor für 2012
Fig. 2. Testergebnisse von kositbablo_10-1 Expert Advisor für 2012
Die Varianten sind unbearbeitet, sie können vielleicht verbessert werden durch mehr Kontrollparameter - aber das interessiert mich nicht mehr.
