Dies ist das klassische Handelssystem, das kauft, wenn der MACD aufwärts die Nulllinie kreuzt und verkauft beim Abwärtskreuzen. Dieser EA arbeitet zusammen mit einem monetären Managementsystem, das hat eine positive mathematische Erwartung.

Der Indikator "sammelt" Informationen einer Trendlinien auf einen aktuellen Chart, zeigt die Preise der Linien in der letzten (sich bildenden) Bar und zeigt entweder Signale oder sendet Warnungen, wenn die Trendlinien sich kreuzen