Expert Advisors

KositBablo10 - Experte für den MetaTrader 5

Aleksandr Prishenko
Ansichten:
960
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Expert Advisor nahm am Automated Trading Championship 2012 teil.

  1. kositbablo_10.ex5, 1 Minute OHLC:

    2. Fig. 1. Testergebnisse von kositbablo_10 Expert Advisor für 2012

    Fig. 1. Testergebnisse von kositbablo_10 Expert Advisor für 2012

  2. Ein wenig geändert: kositbablo10-1.ex5, etwas weniger profitabel, aber mit Positionsumkehr und kleinerem Drawdown, 1 Minuten, OHLC:

    Fig. 2. Testergebnisse von kositbablo_10-1 Expert Advisor für 2012

    Fig. 2. Testergebnisse von kositbablo_10-1 Expert Advisor für 2012

 Die Varianten sind unbearbeitet, sie können vielleicht verbessert werden durch mehr Kontrollparameter - aber das interessiert mich nicht mehr.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1433

