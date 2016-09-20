これは、MACDが中央線の上に交差するときは買い、下に交差するときは売るという古典的な取引システムです。このEAは実証的な数学的期待値を持っている貨幣管理システムと一緒に動作します。

この指標は現在のチャートに描かれたトレンドラインの情報を「収集」し、ラインの価格を最後の（形成中の）バーに表示し、価格がトレーダーが選択したトレンドラインを交差するときにシグナルを出すかアラートを送信します。