KositBablo10 - MetaTrader 5のためのエキスパート
自動売買チャンピオンシップ2012に参加したエキスパートアドバイザーのコードの投稿。
- kositbablo_10.ex5, 1分 OHLC:
- kositbablo10-1.ex5を少し変更、少ない位置反転での収益性とドローダウンがより低い、1分OHLC。
図1 2012年kositbablo_10エキスパートアドバイザーの検証結果
図2 2012年kositbablo_10-1 エキスパートアドバイザーの検証結果
より多くの制御パラメータを備えての向上は可能ですがあまり興味深いものではありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1433
