CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ytg_MA_TF - indicador para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1162
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
ytg_ma_tf.mq5 (6.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

ytg.com.ua

Media móvil con la capacidad de escoger LA pantalla de resultados de la prueba de otro timeframe.

Parámetros del indicador

  • TimeFrame - Valor del período, 0 significa el timeframe actual.
  • Period_MA - Período de promedio para el cálculo de la Media Móvil.
  • Método - Método del promedio.(promedio Simple, promedio Exponencial, Promedio de Peso lineal.)
  • Aplicada - Precio usado. (Precio de Cierre, precio de apertura, precio máximo de un período, mínimo precio de un período, precio Meridiano (alto + bajo) / 2, precio típico (alto + bajo + cierre) / 3, precio medio ponderados (alto + bajo + close + cerrar) / 4)

Indicador de forex ytg_MA_TF.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1418

Beginner Beginner

Un indicador de semáforo sencillo para abrir posiciones

Exp_Beginner Exp_Beginner

Sistema de comercio basado en el indicador de señal para principiantes.

KositBablo10 KositBablo10

El Asesor Experto con el que Alexander Prishchenko (Crucian) participó en Automated Trading Championship 2012

RPoint RPoint

Disposición del gráfico de reversión en X-points