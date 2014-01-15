Mira cómo descargar robots gratis
ytg_MA_TF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1162
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Media móvil con la capacidad de escoger LA pantalla de resultados de la prueba de otro timeframe.
Parámetros del indicador
- TimeFrame - Valor del período, 0 significa el timeframe actual.
- Period_MA - Período de promedio para el cálculo de la Media Móvil.
- Método - Método del promedio.(promedio Simple, promedio Exponencial, Promedio de Peso lineal.)
- Aplicada - Precio usado. (Precio de Cierre, precio de apertura, precio máximo de un período, mínimo precio de un período, precio Meridiano (alto + bajo) / 2, precio típico (alto + bajo + cierre) / 3, precio medio ponderados (alto + bajo + close + cerrar) / 4)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1418
