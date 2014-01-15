Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RPoint - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Aborigen
Disposición del gráfico de reversión en X-points. Es un ZigZag cualificado generado sobre la base de HiLo.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.10.2007.
Fig.1 Indicador RPoint
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1410
