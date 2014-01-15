CodeBaseSecciones
Indicadores

RPoint - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1430
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
rpoint.mq5 (5.56 KB) ver
Autor real:

Aborigen

Disposición del gráfico de reversión en X-points. Es un ZigZag cualificado generado sobre la base de HiLo.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.10.2007.  

Fig.1 Indicador RPoint

KositBablo10 KositBablo10

El Asesor Experto con el que Alexander Prishchenko (Crucian) participó en Automated Trading Championship 2012

ytg_MA_TF ytg_MA_TF

Media Móvil con la opción de TF.

Trend Lines Crossing Trend Lines Crossing

El indicador "recoge" la información de las lineas de tendencia dibujadas en la gráfica actual, muestra los precios de las líneas en la última barra (formada) así como tampoco da señales, o envía un email cuando el precio cruza la línea de tendencia elegida por el trader

Exp_ColorSchaffTrendCycle Exp_ColorSchaffTrendCycle

El sistema de trading se basa en las señales del indicador ColorSchaffTrendCycle.