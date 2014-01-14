Participe de nossa página de fãs
KositBablo10 - expert para MetaTrader 5
Postado o código do Expert Advisor que participou do campeonato de Negociação Automatizado 2012.
- kositbablo_10.ex5, 1 minute OHLC:
- Pequenas alterações nesta versão kositbablo10-1.ex5, menos rentável, com inversão de posições e menor rebaixamento, 1 minuto OHLC:
Fig. 1. Testando o resultado do Expert Advisor kositbablo_10 para 2012
Fig. 2. Testando o resultado do Expert Advisor kositbablo_10-1 Expert Advisor
As variantes são cruas, talvez elas possam ser melhoradas, colocar mais parâmetros de controle, mas não existe qualquer interesse para mim.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1433
