KositBablo10 - expert para MetaTrader 5

Aleksandr Prishenko
Visualizações:
1938
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Postado o código do Expert Advisor que participou do campeonato de Negociação Automatizado 2012.

  1. kositbablo_10.ex5, 1 minute OHLC:

    2. Fig. 1. Testando o resultado do Expert Advisor kositbablo_10 para 2012

    Fig. 1. Testando o resultado do Expert Advisor kositbablo_10 para 2012

  2. Pequenas alterações nesta versão kositbablo10-1.ex5, menos rentável, com inversão de posições e menor rebaixamento, 1 minuto OHLC:

    Fig. 2. Testando o resultado do Expert Advisor kositbablo_10-1 Expert Advisor

    Fig. 2. Testando o resultado do Expert Advisor kositbablo_10-1 Expert Advisor

 As variantes são cruas, talvez elas possam ser melhoradas, colocar mais parâmetros de controle, mas não existe qualquer interesse para mim.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1433

