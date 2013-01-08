Выкладываю код советника участвовавшего в Automated Trading Championship 2012.

kositbablo_10.ex5, OHLC на М1: Рис. 1. Результаты тестирования советника kositbablo_10 за 2012 год

Пояснения к советнику KositBablo20



Советник работает на пересечении двух индикаторов Moving Average (МА) с подтверждением изменения тренда (фильтром) двумя индикаторами Relative Strength Index (RSI) на разных таймфреймах. Но в советнике можно настроить индикаторы для совершения покупок и продаж независимо.

Подробнее, если есть пересечение 2 МА (быстрая МА пересекла медленную сверху вниз) и оба индикатора RSI на разных таймфреймах находятся в зоне перекупленности, то советник продает; или наоборот, есть пересечение МА снизу вверх и оба RSI в зоне перепроданности — советник покупает. На рисунке, приведенном ниже для наглядности, видно — на левом графике RSI на четырехчасовом таймфрейме в зоне перепроданности и на правом графике тоже две «машки» пересеклись — сигнал к покупкам (красная вертикальная линия). Если обратить внимание на синюю вертикальную линию, то на часовом графике по RSI и МА был «ложный» сигнал к покупкам, а на четырехчасовом его не было. Таким образом, в советнике можно с помощью двух RSI на разных таймфреймах отфильтровать сигналы. На рисунке обе «машки» имеют сдвиг -12.





С внешними переменными (входящими параметрами) надеюсь, что все должно быть понятно. Можно устанавливать таймфреймы советника и индикаторов RSI. Объем позиции регулируется процентом риска и коэффициентом расчета лота. Стоп-лосс и тейк-профит можно выставить для длинных и коротких позиций отдельно. Можно сделать, чтобы советник только покупал или продавал (этот момент важно использовать при проверке результатов оптимизации). Остальные параметры — настройка индикаторов.

Параметров много, но я постарался сделать их удобными в использовании.