fractal_dimension_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 713
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator fractal_dimension mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator fractal_dimension.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator fractal_dimension_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14328
