CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

fractal_dimension_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
713
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator fractal_dimension mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator fractal_dimension.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator fractal_dimension_HTF

in Abb.1. Der Indikator fractal_dimension_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14328

LinearMomentum LinearMomentum

Die Variante des Indikators Momentum mit der Verwendung der Volumen und der Zeit in Berechnungen.

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

Der Indikator ColorBulls mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

VolatilityQualitySign VolatilityQualitySign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators VolatilityQuality.

PA_Oscillator PA_Oscillator

Der einfache Oszillator, der die Änderungsgeschwindigkeit des Indikators MACD zeigt, die in Form eines zweifarbigen Histogramms gemacht wurde.