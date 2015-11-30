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Индикаторы

fractal_dimension_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1947
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор fractal_dimension с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора fractal_dimension.mq5.

Рис.1. Индикатор fractal_dimension_HTF

Рис.1. Индикатор fractal_dimension_HTF

LinearMomentum LinearMomentum

Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

Эксперт переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.

PA_Oscillator PA_Oscillator

Простейший осциллятор, показывающий скорость изменения индикатора MACD, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

PA_Oscillator_HTF PA_Oscillator_HTF

Индикатор PA_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.