O indicador fractal_dimension com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo do indicador fractal_dimension.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador fractal_dimension_HTF