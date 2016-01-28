CodeBaseSeções
fractal_dimension_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1317
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O indicador fractal_dimension com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador fractal_dimension.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador fractal_dimension_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14328

LinearMomentum LinearMomentum

Uma variante do indicador Momentum com volumes e tempo utilizados em seus cálculos.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

O Expert Advisor modifica as posições para o break-even e/ou stop móvel em cada par de moeda ou apenas o atual.

PA_Oscillator PA_Oscillator

Um oscilador simples que mostra a velocidade da mudança do indicador MACD implementado como um histograma de duas cores.

CIsSession - classe para definir os intervalos de tempo (sessões) CIsSession - classe para definir os intervalos de tempo (sessões)

Esta classe simples pode ser usada para ajustar, por exemplo, intervalos de negociação, ou habilitar/desabilitar certas ações pelo tempo ou dia da semana.