fractal_dimension_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1317
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador fractal_dimension com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador fractal_dimension.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador fractal_dimension_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14328
