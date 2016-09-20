コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

MACDWaterlineCrossExpectator、MACDシステムの有効性 - MetaTrader 5のためのエキスパート

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
956
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Jordi Bassagañas Galisteo

問題は、MACDだけに基づいて、この伝統的なシステムの実電力を測定することです。

EAの規則は、次のとおりです。

  • MACDシグナルが中央線の上に交差したときに買います。
  • MACDシグナルが中央線の下に交差するときに売ります。

1以下の正のリスクベネフィット比を適用することによって、数学的期待値を求める資金の管理戦略もあります。

設定：

このEAは以下の入力をもってグラフを起動しました。

エキスパート： MACDWaterlineCrossExpectator
銘柄： EURUSD
期間： M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
入力： pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

size=0.10000000

riskBenefitRatio=3
ブローカー： MetaQuotes Software Corp.
通貨： USD
初期資本： 10 000.00
レバレッジ： 1:100

画像：

EURUSDバランス

図1　バランス


EURUSD相関

図2　相関


EURUSDエントリー

図3　エントリー


推奨：

MACDWaterlineCrossExpectatorの検証時には変更可能の入力が多数あります。例えば、リスクベネフィット比、移動平均期間、ストップロスなどの変更が可能で、おそらく最も重要なのはロボットが実行される銘柄と時間帯です。実験して、実行するEAの入力を更新し、得られた結果を観察してご自身の結論を引き出してください。 

MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 は学習目的のためのみに開発されました。ご自身の責任でご使用ください。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1431

トレンドラインクロシング トレンドラインクロシング

この指標は現在のチャートに描かれたトレンドラインの情報を「収集」し、ラインの価格を最後の（形成中の）バーに表示し、価格がトレーダーが選択したトレンドラインを交差するときにシグナルを出すかアラートを送信します。

Beginner（初心者） Beginner（初心者）

ポジションを開くための簡単なセマフォ指標

KositBablo10 KositBablo10

Alexander Prishchenko (Crucian) が自動売買チャンピオンシップ2012に参加した際のエキスパートアドバイザー

MaksiGen_Range_Move MTF MaksiGen_Range_Move MTF

この指標はチャートに支持/抵抗線やトレンドラインを描きます。