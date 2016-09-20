実際の著者：

Jordi Bassagañas Galisteo

問題は、MACDだけに基づいて、この伝統的なシステムの実電力を測定することです。

EAの規則は、次のとおりです。

MACDシグナルが中央線の上に交差したときに買います。

MACDシグナルが中央線の下に交差するときに売ります。



1以下の正のリスクベネフィット比を適用することによって、数学的期待値を求める資金の管理戦略もあります。

設定：

このEAは以下の入力をもってグラフを起動しました。

エキスパート： MACDWaterlineCrossExpectator 銘柄： EURUSD 期間： M15 (2012.01.01 - 2012.12.30) 入力： pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

size=0.10000000

riskBenefitRatio=3 ブローカー： MetaQuotes Software Corp. 通貨： USD 初期資本： 10 000.00 レバレッジ： 1:100

画像：



図1 バランス





図2 相関





図3 エントリー





推奨：

MACDWaterlineCrossExpectatorの検証時には変更可能の入力が多数あります。例えば、リスクベネフィット比、移動平均期間、ストップロスなどの変更が可能で、おそらく最も重要なのはロボットが実行される銘柄と時間帯です。実験して、実行するEAの入力を更新し、得られた結果を観察してご自身の結論を引き出してください。

MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 は学習目的のためのみに開発されました。ご自身の責任でご使用ください。

