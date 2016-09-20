無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACDWaterlineCrossExpectator、MACDシステムの有効性 - MetaTrader 5のためのエキスパート
実際の著者：
Jordi Bassagañas Galisteo
問題は、MACDだけに基づいて、この伝統的なシステムの実電力を測定することです。
EAの規則は、次のとおりです。
- MACDシグナルが中央線の上に交差したときに買います。
- MACDシグナルが中央線の下に交差するときに売ります。
1以下の正のリスクベネフィット比を適用することによって、数学的期待値を求める資金の管理戦略もあります。
設定：
このEAは以下の入力をもってグラフを起動しました。
|エキスパート：
|MACDWaterlineCrossExpectator
|銘柄：
|EURUSD
|期間：
|M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
|入力：
|pair=EURUSD
|timeframe=15
|fastEMAPeriod=12
|slowEMAPeriod=26
|signalPeriod=9
|stopLoss=300
|size=0.10000000
|riskBenefitRatio=3
|ブローカー：
|MetaQuotes Software Corp.
|通貨：
|USD
|初期資本：
|10 000.00
|レバレッジ：
|1:100
画像：
図1 バランス
図2 相関
図3 エントリー
推奨：
MACDWaterlineCrossExpectatorの検証時には変更可能の入力が多数あります。例えば、リスクベネフィット比、移動平均期間、ストップロスなどの変更が可能で、おそらく最も重要なのはロボットが実行される銘柄と時間帯です。実験して、実行するEAの入力を更新し、得られた結果を観察してご自身の結論を引き出してください。
MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 は学習目的のためのみに開発されました。ご自身の責任でご使用ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1431
