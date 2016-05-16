Wirklicher Autor:

Jordi Bassagañas Galisteo

Das Problem ist die Messung der Kraft dieses traditionellen System basierend ausschließlich auf dem MACD.

Die Regeln des EA sind wie folgt:

Kaufen, wenn die MACD-Signallinie die Nulllinie aufwärts kreuzt.

Verkaufen, wenn die MACD-Signallinie die Nulllinie abwärts kreuzt.



Es gibt auch eine Geld-Management-Strategie, mit einem Verlust-Gewinn-Verhältnis, das kleiner oder gleich 1 ist.

Einstellungen:

Der EA erstellt die folgenden Graphiken mit folgenden Einstellungen:

Expert: MACDWaterlineCrossExpectator Symbol: EURUSD Period: M15 (2012.01.01 - 2012.12.30) Eingaben: pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

size=0.10000000

riskBenefitRatio=3 Broker: MetaQuotes Software Corp. Currency: USD Initial Deposit: 10 000.00 Leverage: 1:100

Bild:



Fig. 1. Kontostand





Fig. 2. Korrelationen





Fig. 3. Eröffnungen





Empfehlungen:

Es gibt viele Einstellungen des Indikators MACDWaterlineCrossExpectator, die in Testläufen variiert werden können, zum Beispiel das Risiko-Gewinn-Verhältnis, die Periodenlängen der gleitenden Durchschnitte, die StopLoss etc., und, vielleicht das Wichtigste, das Symbol und den Zeitraum, in dem der Roboter läuft. Bitte experimentieren Sie selbst, ändern Sie die Einstellungen des EAs, beachten Sie die Ergebnisse und ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen.

MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 wurde ausschließlich für Lernzwecke entwickelt, bitte verwenden Sie es auf Ihr eigenes Risiko.

