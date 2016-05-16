und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
Jordi Bassagañas Galisteo
Das Problem ist die Messung der Kraft dieses traditionellen System basierend ausschließlich auf dem MACD.
Die Regeln des EA sind wie folgt:
- Kaufen, wenn die MACD-Signallinie die Nulllinie aufwärts kreuzt.
- Verkaufen, wenn die MACD-Signallinie die Nulllinie abwärts kreuzt.
Es gibt auch eine Geld-Management-Strategie, mit einem Verlust-Gewinn-Verhältnis, das kleiner oder gleich 1 ist.
Einstellungen:
Der EA erstellt die folgenden Graphiken mit folgenden Einstellungen:
|Expert:
|MACDWaterlineCrossExpectator
|Symbol:
|EURUSD
|Period:
|M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
|Eingaben:
|pair=EURUSD
|timeframe=15
|fastEMAPeriod=12
|slowEMAPeriod=26
|signalPeriod=9
|stopLoss=300
|size=0.10000000
|riskBenefitRatio=3
|Broker:
|MetaQuotes Software Corp.
|Currency:
|USD
|Initial Deposit:
|10 000.00
|Leverage:
|1:100
Bild:
Fig. 1. Kontostand
Fig. 2. Korrelationen
Fig. 3. Eröffnungen
Empfehlungen:
Es gibt viele Einstellungen des Indikators MACDWaterlineCrossExpectator, die in Testläufen variiert werden können, zum Beispiel das Risiko-Gewinn-Verhältnis, die Periodenlängen der gleitenden Durchschnitte, die StopLoss etc., und, vielleicht das Wichtigste, das Symbol und den Zeitraum, in dem der Roboter läuft. Bitte experimentieren Sie selbst, ändern Sie die Einstellungen des EAs, beachten Sie die Ergebnisse und ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen.
MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 wurde ausschließlich für Lernzwecke entwickelt, bitte verwenden Sie es auf Ihr eigenes Risiko.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1431
