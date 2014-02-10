代码库部分
MACDWaterlineCrossExpectator, MACD 指标体系的有效性 - MetaTrader 5EA

实际作者:

Jordi Bassagañas Galisteo

问题在于传统交易体系里面, 衡量实际力量仅靠 MACD。

该 EA 的规则如下:

  • 买, 当 MACD 信号线上穿水线时。
  • 卖, 当 MACD 信号线下穿水线时。

这里也有资金管理策略, 以小于 1 的正风险收益率来寻找数学期望。

设置:

该 EA 按照输入启动以下图形:

交易程序: MACDWaterlineCrossExpectator
商品符号: EURUSD
周期: M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
输入: pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

size=0.10000000

riskBenefitRatio=3
交易商: MetaQuotes Software Corp.
货币: USD
初始存款: 10 000.00
杠杆: 1:100

图像:

EURUSD 余额

图例. 1. 余额Balance


EURUSD 相关性

图例. 2. 相关性


EURUSD 条目

图例. 3. 条目


推荐:

在测试 MACDWaterlineCrossExpectator 的时候, 此处有许多输入可供改变, 例如, 您可以改变风险-收益率, 均线周期 , 止损, 等等, 而且, 更重要的是机器人运行时的符号和时间周期。请根据您的经验, 修改 EA 的输入, 观察获得结果并做出您自己的结论。 

MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 是出于学习目的而被开发出来, 使用它时风险自负。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1431

