请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MACDWaterlineCrossExpectator, MACD 指标体系的有效性 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 3027
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Jordi Bassagañas Galisteo
问题在于传统交易体系里面, 衡量实际力量仅靠 MACD。
该 EA 的规则如下:
- 买, 当 MACD 信号线上穿水线时。
- 卖, 当 MACD 信号线下穿水线时。
这里也有资金管理策略, 以小于 1 的正风险收益率来寻找数学期望。
设置:
该 EA 按照输入启动以下图形:
|交易程序:
|MACDWaterlineCrossExpectator
|商品符号:
|EURUSD
|周期:
|M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
|输入:
|pair=EURUSD
|timeframe=15
|fastEMAPeriod=12
|slowEMAPeriod=26
|signalPeriod=9
|stopLoss=300
|size=0.10000000
|riskBenefitRatio=3
|交易商:
|MetaQuotes Software Corp.
|货币:
|USD
|初始存款:
|10 000.00
|杠杆:
|1:100
图像:
图例. 1. 余额Balance
图例. 2. 相关性
图例. 3. 条目
推荐:
在测试 MACDWaterlineCrossExpectator 的时候, 此处有许多输入可供改变, 例如, 您可以改变风险-收益率, 均线周期 , 止损, 等等, 而且, 更重要的是机器人运行时的符号和时间周期。请根据您的经验, 修改 EA 的输入, 观察获得结果并做出您自己的结论。
MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 是出于学习目的而被开发出来, 使用它时风险自负。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1431
趋势线交叉
该指标"收集"当前图表上的趋势的信息, 显示最后 (形成中) 的柱线的价格并给出信号, 或在价格与交易者选择的趋势线交叉时发出警报。价格通道信号
该指标是从 Igorad 的著名指标 PriceChannel_Signal_v1 转换而来, 具有重入功能。
KositBablo10
该 EA 是 Alexander Prishchenko (Crucian) 参加 2012 年自动交易冠军赛的作品MaksiGen_Range_Move MTF
该指标在图表中绘制支撑/阻力线以及趋势线