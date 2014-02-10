实际作者:

Jordi Bassagañas Galisteo

问题在于传统交易体系里面, 衡量实际力量仅靠 MACD。

该 EA 的规则如下:

买, 当 MACD 信号线上穿水线时。

卖, 当 MACD 信号线下穿水线时。



这里也有资金管理策略, 以小于 1 的正风险收益率来寻找数学期望。

设置:

该 EA 按照输入启动以下图形:

交易程序: MACDWaterlineCrossExpectator 商品符号: EURUSD 周期: M15 (2012.01.01 - 2012.12.30) 输入: pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

size=0.10000000

riskBenefitRatio=3 交易商: MetaQuotes Software Corp. 货币: USD 初始存款: 10 000.00 杠杆: 1:100

图像:



图例. 1. 余额Balance





图例. 2. 相关性





图例. 3. 条目





推荐:

在测试 MACDWaterlineCrossExpectator 的时候, 此处有许多输入可供改变, 例如, 您可以改变风险-收益率, 均线周期 , 止损, 等等, 而且, 更重要的是机器人运行时的符号和时间周期。请根据您的经验, 修改 EA 的输入, 观察获得结果并做出您自己的结论。

MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 是出于学习目的而被开发出来, 使用它时风险自负。

