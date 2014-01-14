Participe de nossa página de fãs
MACDWaterlineCrossExpectator, buscando a eficácia do sistema - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2363
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Jordi Bassagañas Galisteo
O problema é medir o poder real deste sistema tradicional baseado exclusivamente no indicador MACD.
As regras da EA são os seguintes:
- Comprar quando o sinal MACD cruzar acima da linha d'água.
- Vender quando o sinal MACD cruzar abaixo da linha d'água.
Há também uma estratégia de gestão de dinheiro que busca uma expectativa matemática aplicando uma proporção positiva de risco-benefício que é igual ou inferior a 1.
Configurações:
Esta EA lançou os seguintes gráficos com as entradas abaixo:
|Expert:
|MACDWaterlineCrossExpectator
|Ativo:
|EURUSD
|Período:
|M15 (2012.01.01 - 2012.12.30)
|Entradas:
|pair=EURUSD
|timeframe=15
|fastEMAPeriod=12
|slowEMAPeriod=26
|signalPeriod=9
|stopLoss=300
|volume=0.10000000
|riskBenefitRatio=3
|Corretora:
|MetaQuotes Software Corp.
|Moeda:
|USD
|Depósito Inicial:
|10 000.00
|alavancagem:
|1:100
Imagem:
Fig. 1. Balanço
Fig. 2. Correlações
Fig. 3. Entradas
Recomendações:
Há muitas entradas que podem ser alteradas quando for testar o EA MACDWaterlineCrossExpectator, por exemplo, você pode alterar a relação ao risco-benefício, os períodos das médias móveis, o stop loss, etc, e talvez o mais importante, o ativo e o período de tempo em que o robô é executado. Por favor, execute suas experiências, atualizar as entradas do EA, observar os resultados obtidos e tirar suas próprias conclusões.
MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 foi desenvolvido exclusivamente para fins de aprendizagem, por favor, use-o a seu próprio risco.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1431
