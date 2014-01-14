Autor real:

Jordi Bassagañas Galisteo

O problema é medir o poder real deste sistema tradicional baseado exclusivamente no indicador MACD.

As regras da EA são os seguintes:

Comprar quando o sinal MACD cruzar acima da linha d'água.

Vender quando o sinal MACD cruzar abaixo da linha d'água.



Há também uma estratégia de gestão de dinheiro que busca uma expectativa matemática aplicando uma proporção positiva de risco-benefício que é igual ou inferior a 1.

Configurações:

Esta EA lançou os seguintes gráficos com as entradas abaixo:

Expert: MACDWaterlineCrossExpectator Ativo: EURUSD Período: M15 (2012.01.01 - 2012.12.30) Entradas: pair=EURUSD

timeframe=15

fastEMAPeriod=12

slowEMAPeriod=26

signalPeriod=9

stopLoss=300

volume=0.10000000

riskBenefitRatio=3 Corretora: MetaQuotes Software Corp. Moeda: USD Depósito Inicial: 10 000.00 alavancagem: 1:100

Imagem:



Fig. 1. Balanço





Fig. 2. Correlações





Fig. 3. Entradas





Recomendações:

Há muitas entradas que podem ser alteradas quando for testar o EA MACDWaterlineCrossExpectator, por exemplo, você pode alterar a relação ao risco-benefício, os períodos das médias móveis, o stop loss, etc, e talvez o mais importante, o ativo e o período de tempo em que o robô é executado. Por favor, execute suas experiências, atualizar as entradas do EA, observar os resultados obtidos e tirar suas próprias conclusões.

MACDWaterlineCrossExpectator.mq5 foi desenvolvido exclusivamente para fins de aprendizagem, por favor, use-o a seu próprio risco.

