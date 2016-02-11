请观看如何免费下载自动交易
利用市场开启时情绪变化进行交易的机器人. 源项目.
- 在波动性大的交易品种中使用它: 例如Brent或者Sberbank.
更新:
- 只有在交易量下降到低于指定水平才会关闭仓位, 或者由于新进场的参与者超过了49/51%的平衡.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14307
CIsSession - 用于设置时间间隔的类 (时段)
这个简单的类可以用于调整交易区间, 根据时间或星期来启用/禁用某些行为.PA_Oscillator
一款简单的振荡器, 显示 MACD 指标的变化速度, 以彩色直方图的形式实现。
TradeState - 依赖于时间的EA交易模式切换器
本类根据时间限制EA的交易. 它具有灵活的配置选项, 允许设置自定义时区, 也允许只在一个星期中的某些天进行交易.PA_Oscillator_HTF
在输入参数部分可以设置时段选项的 PA_Oscillator 指标.