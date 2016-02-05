CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Sentimento - expert para MetaTrader 5

Alexander Pavlov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4119
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Robô que negocia o sentimento de abertura do mercado. Fonte do projeto.

Recomendações:

  • Coloque-o em instrumentos voláteis: por exemplo, Brent ou Sberbank.

Atualização:

  • A posição é fechada somente após o volume diminuir abaixo de um nível especificado, ou se os participantes estiverem desbalanceados por 49/51% a favor dos novos players do mercado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14307

CIsSession - classe para definir os intervalos de tempo (sessões) CIsSession - classe para definir os intervalos de tempo (sessões)

Esta classe simples pode ser usada para ajustar, por exemplo, intervalos de negociação, ou habilitar/desabilitar certas ações pelo tempo ou dia da semana.

PA_Oscillator PA_Oscillator

Um oscilador simples que mostra a velocidade da mudança do indicador MACD implementado como um histograma de duas cores.

TradeState - o modo de negociação do EA se altera dependendo do tempo TradeState - o modo de negociação do EA se altera dependendo do tempo

A classe restringe a negociação do EA pelo tempo. Ele possui opções de configuração flexíveis, o que permite definir um número personalizado de fusos horários, e permite também negociar somente em dias específicos da semana.

PA_Oscillator_HTF PA_Oscillator_HTF

O PA_Oscillator com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.