Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Sentimento - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4119
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Robô que negocia o sentimento de abertura do mercado. Fonte do projeto.
Recomendações:
- Coloque-o em instrumentos voláteis: por exemplo, Brent ou Sberbank.
Atualização:
- A posição é fechada somente após o volume diminuir abaixo de um nível especificado, ou se os participantes estiverem desbalanceados por 49/51% a favor dos novos players do mercado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14307
Esta classe simples pode ser usada para ajustar, por exemplo, intervalos de negociação, ou habilitar/desabilitar certas ações pelo tempo ou dia da semana.PA_Oscillator
Um oscilador simples que mostra a velocidade da mudança do indicador MACD implementado como um histograma de duas cores.
A classe restringe a negociação do EA pelo tempo. Ele possui opções de configuração flexíveis, o que permite definir um número personalizado de fusos horários, e permite também negociar somente em dias específicos da semana.PA_Oscillator_HTF
O PA_Oscillator com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.