Este es el indicador de la expectación del mercado. Muestra la expectación del mercado: alcista o bajista.

El indicador trabaja en los mercados centralizados, por ejemplo FORTS. Para más información, lea el artículo “Principios de formación de precios en el mercado bursátil tomando de ejemplo la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú”.

Es importante mencionar que durante el trabajo con este indicador es necesario considerar la tendencia actual (por ejemplo, mediante el análisis técnico).

¡Atención! Por defecto, el indicador está configurado para el futuro РТС. Los parámetros adjuntos son para Brent, aunque valdrán también para РТС.

Parámetros: