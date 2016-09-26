und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Das Interesse (sentiment) - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1604
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Roboter, der nach Interesse des Marktes handelt. Das Anfangs-Projekt.
Tipps:
- Setzen Sie auf volatilen Instrumente: zum Beispiel auf Brent oder Sberbank.
Erneuerung:
- Die Position schließt sich, wenn die Anzahl der Teilnehmer im Markt weniger als die minimale Grenze wird (min. Unterschied der Orders - wird in Parametern des Roboters eingestellt).
- Es wurde ein Timer hinzugefügt, um den unnötigen Trades bei den oft wechselnden Volumen zu vermeiden.
- Die Position schließt sich auch 5 Minuten vor der Clearing in der Moskauer Börse.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14307
Diese einfache Klasse kann für eine Konfiguration verwendet werden, zum Beispiel um Kursspannen zu konfigurieren oder bestimmte Handlungen in Bezug auf Zeit oder Wochentag zu aktivieren / deaktivieren.MFICandle
Der MFI Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des MFI Algorithmus.
Der nicht normierte Oszillator, der als Rechner der Trends verwendet wird.VolatilityQuality_HTF
Der Indikator VolatilityQuality mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.