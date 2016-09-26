Diese einfache Klasse kann für eine Konfiguration verwendet werden, zum Beispiel um Kursspannen zu konfigurieren oder bestimmte Handlungen in Bezug auf Zeit oder Wochentag zu aktivieren / deaktivieren.

Der MFI Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des MFI Algorithmus.