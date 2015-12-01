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Интерес (sentiment) - эксперт для MetaTrader 5
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Робот, торгующий на сантименте рынка. Исходный проект.
Основные параметры:
- Мин. объем ордеров — требуемый объем лимитных ордеров.
- Мин. кол-во ордеров — требуемое количество лимитных ордеров.
- Разница объемов ордеров — требуемая разница объема лимитных ордеров, т.е. во сколько раз объем SELL больше чем BUY и наоборот.
- Разница ордеров — требуемая разница лимитных ордеров, т.е. во сколько раз ордера SELL больше чем BUY и наоборот.
- Мин. разница объемов ордеров - тоже что и Разница объемов ордеров но для закрытия позиций.
- Мин. разница ордеров - тоже что и Разница ордеров но для закрытия позиций.
Советы:
- Рекомендуемый показатель сантимента: 20000 фьючерсов (объем ордеров). В качестве примера: фьючерс на Роснефть, ВТБ, UJPY, РТС.
Обновление:
- Позиция закрывается, если перевес участников рынка будет ниже минимальной планки (мин. разница ордеров - устанавливаются в параметрах робота).
- Добавлен таймер, чтобы избежать лишних сделок при часто меняющихся объемах.
- Также ордер закрывается до окончания работы Московской биржи.
- В Sentiment_ea внесен перерыв на клиринг, что позволит избежать ложного закрытия позиции в это время.
- В новом советнике "Sentiment+OpenInterest" добавлен индикатор Херрика, который отслеживает открытый интерес, объем сделок и цены. Этот индикатор необходимо купить в маркете. Советник может работать и без этого индикатора - аналогично прошлой версии робота.
- Следует отметить параметр "Cила рынка", который указывает, какое значение индикатора Херрика необходимо для открытия позиции. Параметр "Мин. сила рынка" указывает то же, но для закрытия позиции.
- Если вы работаете внутри дня, то индикатор Херрика следует ставить на таймфрейм H2 или меньше, т.к. свечи в большем периоде включают объемы из прошлого дня (это ложный сигнал при открытии торговой сессии).
- Советник "Sentiment+OpenInterest" настроен на фьючерс "Роснефти". Приложенные параметры "rosnH2" (таймфрейм H2) служат для отключения индикатора сантимента, т.е. в этом случае робот работает только с индексом Херрика.
- В робота Sentiment_ea добавлен интеллектуальный таймер, который в течение указанного времени задерживает выполнение программы и следит, чтобы не было скачков ликвидности в заявках трейдеров — если все в норме, то открывается позиция (в противном случае таймер перезапускается и процесс повторяется).
- Обновлен один из ключевых параметров в программе Sentiment_ea.
- В Sentiment_ea добавлено усреднение.
- Можно сделать вывод, что с индикатором Херрика робот намного точнее определяет трендовые движения и вполне может обходиться без сантимента рынка. Однако это относится только к спокойным инструментам, где не бывает гэпов.
Exp_PA_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PA_Oscillator.LinearMomentum_HTF
Индикатор LinearMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
TradeState - переключатель торгового режима эксперта в зависимости от времени
Класс ограничивает торговлю эксперта по времени. Обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяя задавать произвольное количество временных зон, а также разрешать торговлю только по определенным дням недели.CIsSession - класс для установки временных интервалов (сессий)
Этот простой класс можно использовать для настройки, например, торговых диапазонов или для разрешения/запрета определенных действий по времени или дням недели.