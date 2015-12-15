代码库部分
Exp_breakeven_trailing_SL - MetaTrader 5EA

Oksana Berenko
该 EA 为每个货币对或当前品种传递盈亏平衡价位或仓位尾随。

参数

可调整参数:

1. symbol:
  • EA 仅操作当前货币对
  • 或每笔仓位。
2. magic:
  • EA 操作所有魔幻数字 (设置 -1);
  • 仅由用户开的仓位 (设为 0);
  • 或由其它 EA 的开仓 (设为相应的魔幻数字)。

3. 接下来是盈亏平衡和尾随大小。如果参数设为 0, 则禁用该功能。

也可以仅启用盈亏平衡, 仅尾随, 或全部。如果选择仅尾随, 则第一个传递的止损类似于盈亏平衡传递。

  • 盈亏平衡参数: 增加点数 — 当前价格距开仓价的距离, 设为盈亏平衡级别。
  • 尾随参数: 增加点数 — 当前价格距开仓价的距离, 开始移动止损。

如果设置的尾随点数小于盈亏平衡点数, 则盈亏平衡首先触发, 尾随稍后触发。

注释描述哪个被启用 — 尾随/盈亏平衡, 或都禁用, 以及 EA 操作的货币对。

Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

此指标将绘制更高时间帧 DotsCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

DotsCandle DotsCandle

指标Dots以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经圆点算法处理之后的结果。

LinearMomentum LinearMomentum

一款动量指标的变种, 在计算时使用交易量和时间。

fractal_dimension_HTF fractal_dimension_HTF

指标 fractal_dimension 在输入参数中有时间帧选项。