请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_breakeven_trailing_SL - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1839
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该 EA 为每个货币对或当前品种传递盈亏平衡价位或仓位尾随。
可调整参数:1. symbol:
- EA 仅操作当前货币对
- 或每笔仓位。
- EA 操作所有魔幻数字 (设置 -1);
- 仅由用户开的仓位 (设为 0);
- 或由其它 EA 的开仓 (设为相应的魔幻数字)。
3. 接下来是盈亏平衡和尾随大小。如果参数设为 0, 则禁用该功能。
也可以仅启用盈亏平衡, 仅尾随, 或全部。如果选择仅尾随, 则第一个传递的止损类似于盈亏平衡传递。
- 盈亏平衡参数: 增加点数 — 当前价格距开仓价的距离, 设为盈亏平衡级别。
- 尾随参数: 增加点数 — 当前价格距开仓价的距离, 开始移动止损。
如果设置的尾随点数小于盈亏平衡点数, 则盈亏平衡首先触发, 尾随稍后触发。
注释描述哪个被启用 — 尾随/盈亏平衡, 或都禁用, 以及 EA 操作的货币对。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14300
Background_DotsCandle_HTF
此指标将绘制更高时间帧 DotsCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。DotsCandle
指标Dots以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经圆点算法处理之后的结果。
LinearMomentum
一款动量指标的变种, 在计算时使用交易量和时间。fractal_dimension_HTF
指标 fractal_dimension 在输入参数中有时间帧选项。