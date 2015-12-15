该 EA 为每个货币对或当前品种传递盈亏平衡价位或仓位尾随。





可调整参数 :

EA 仅操作当前货币对

或每笔仓位。

EA 操作所有魔幻数字 (设置 -1);

仅由用户开的仓位 (设为 0);

或由其它 EA 的开仓 (设为相应的魔幻数字)。

1. symbol:2. magic:

3. 接下来是盈亏平衡和尾随大小。如果参数设为 0, 则禁用该功能。

也可以仅启用盈亏平衡, 仅尾随, 或全部。如果选择仅尾随, 则第一个传递的止损类似于盈亏平衡传递。

盈亏平衡参数: 增加点数 — 当前价格距开仓价的距离, 设为盈亏平衡级别。

尾随参数: 增加点数 — 当前价格距开仓价的距离, 开始移动止损。

如果设置的尾随点数小于盈亏平衡点数, 则盈亏平衡首先触发, 尾随稍后触发。

注释描述哪个被启用 — 尾随/盈亏平衡, 或都禁用, 以及 EA 操作的货币对。