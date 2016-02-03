CodeBaseSecciones
DotsCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador Dots en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del indicador Dots.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador DotsCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14276

