und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_breakeven_trailing_SL - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1509
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_breakeven_trailing_SL Expert Advisor überträgt StopLoss zur Gewinnschwelle bzw. führt einen Trailing Stop für alle Währungspaare oder nur für die aktuelle durch.
Einstellbare Parameter:1. Symbol:
- der EA arbeitet nur mit der Position auf dem aktuellen Währungspaar
- oder mit allen Positionen.
- der EA arbeitet mit allen Magic Numbers (-1 setzen);
- nur mit vom Nutzer eröffneten Positionen (magic auf 0 setzt);
- oder mit Positionen, die durch andere Expert Advisors eröffnet wurden (entsprechende Magic angeben).
3. Weiter folgen die Werte des Break Evens und des Trailing Stopps. Wenn die Parameter auf 0 gesetzt sind, wird die Funktion nicht aktiviert.
Man kann nur Break Even oder nur Trailing Stop oder beide gleichzeitig auswählen. Wenn nur Trailing Stop ausgewählt wurde, dann wird die erste Übertragung von Stop Loss mit der Übertragung zur Gewinnschwelle.
- Parameter von Break Even: plus points — wie viele Punkte vom Eröffnungspreis muss der Preis Plus machen, um Stop Loss um einen Schritt vom Eröffnungspreis in Punkten von Step Breakeven zu verschieben.
- Parameter von Trailing Stop: plus points — wie viele Punkte vom Eröffnungspreis für einen negativen Stop Loss oder vom StopLoss-Preis für einen positiven Stop Loss muss der Preis Plus machen, um Stop Loss um einen Schritt in Punkten von Trailing Step zu verschieben.
Wenn plus points von Trailing wurden kleiner als plus points von Break Even gesetzt, wird zuerst Break Even und dann Trailing Stop ausgelöst.
Die Kommentare beschreiben, was aktiviert ist: Trailing Stop und/oder Break Even oder beide deaktiviert sowie Währungspaare, auf welchen der Experte arbeitet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14300
Ein Indikator, der die Kerzen des DotsCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.ColorBullsCandle
Der ColorBullsIndikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des ColorBulls Indikators.
Der Indikator TSICloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.iStochKomposter
Der Semaphore Pfeil-Signalindikator unter der Verwendung des Verlassen aus den Überverkaufsbereichen, Überkaufsbereichen des klassischen Stochastiks.