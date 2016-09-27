Der Exp_breakeven_trailing_SL Expert Advisor überträgt StopLoss zur Gewinnschwelle bzw. führt einen Trailing Stop für alle Währungspaare oder nur für die aktuelle durch.

Einstellbare Parameter :

der EA arbeitet nur mit der Position auf dem aktuellen Währungspaar

oder mit allen Positionen.

der EA arbeitet mit allen Magic Numbers (-1 setzen);

nur mit vom Nutzer eröffneten Positionen (magic auf 0 setzt);

oder mit Positionen, die durch andere Expert Advisors eröffnet wurden (entsprechende Magic angeben).

1. Symbol:2. Magic:

3. Weiter folgen die Werte des Break Evens und des Trailing Stopps. Wenn die Parameter auf 0 gesetzt sind, wird die Funktion nicht aktiviert.

Man kann nur Break Even oder nur Trailing Stop oder beide gleichzeitig auswählen. Wenn nur Trailing Stop ausgewählt wurde, dann wird die erste Übertragung von Stop Loss mit der Übertragung zur Gewinnschwelle.

Parameter von Break Even: plus points — wie viele Punkte vom Eröffnungspreis muss der Preis Plus machen, um Stop Loss um einen Schritt vom Eröffnungspreis in Punkten von Step Breakeven zu verschieben.

Parameter von Trailing Stop: plus points — wie viele Punkte vom Eröffnungspreis für einen negativen Stop Loss oder vom StopLoss-Preis für einen positiven Stop Loss muss der Preis Plus machen, um Stop Loss um einen Schritt in Punkten von Trailing Step zu verschieben.

Wenn plus points von Trailing wurden kleiner als plus points von Break Even gesetzt, wird zuerst Break Even und dann Trailing Stop ausgelöst.

Die Kommentare beschreiben, was aktiviert ist: Trailing Stop und/oder Break Even oder beide deaktiviert sowie Währungspaare, auf welchen der Experte arbeitet.