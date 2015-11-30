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Exp_breakeven_trailing_SL - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_breakeven_trailing_SL переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.
В параметрах можно выбрать:1. symbol:
- советник работает только с позицией на текущей валютной паре
- или со всеми позициями.
- советник работает со всеми magic (указываем -1);
- только с открытыми пользователем позициями (magic указываем 0);
- или с позициями, которые открыты другими советниками (указываем соответствующий magic).
3. Далее идут размеры безубытка и трала. Если параметры указаны 0, то функция не будет включена.
Можно выбрать только безубыток или только трал, или и то, и другое вместе. Если выбран только трал, то первый перенос Stop Loss будет схож с переносом в безубыток.
- Параметры безубытка: plus points — это сколько цена должна пройти в плюс в пунктах от цены открытия, чтобы передвинуть Stop Loss на шаг в пунктах step breakeven от цены открытия.
- Параметры трала: plus points — это сколько цена должна пройти в плюс в пунктах от цены открытия для отрицательного Stop Loss или от цены Stop Loss, если он в плюсе, чтобы передвинуть Stop Loss на шаг в пунктах trailing step.
Если plus points трала выставлен меньше, чем plus points безубытка, то сначала сработает безубыток, а потом заработает трал.
В комментариях описывается, что включено — трал и/или безубыток или выключено всё, а также валютные пары, по которым работает советник.
Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса.Background_DotsCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора DotsCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.fractal_dimension_HTF
Индикатор fractal_dimension с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.