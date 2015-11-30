Эксперт Exp_breakeven_trailing_SL переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.

В параметрах можно выбрать :

советник работает только с позицией на текущей валютной паре

или со всеми позициями.

советник работает со всеми magic (указываем -1);

только с открытыми пользователем позициями (magic указываем 0);

или с позициями, которые открыты другими советниками (указываем соответствующий magic).

1. symbol:2. magic:

3. Далее идут размеры безубытка и трала. Если параметры указаны 0, то функция не будет включена.

Можно выбрать только безубыток или только трал, или и то, и другое вместе. Если выбран только трал, то первый перенос Stop Loss будет схож с переносом в безубыток.

Параметры безубытка: plus points — это сколько цена должна пройти в плюс в пунктах от цены открытия, чтобы передвинуть Stop Loss на шаг в пунктах step breakeven от цены открытия.

Параметры трала: plus points — это сколько цена должна пройти в плюс в пунктах от цены открытия для отрицательного Stop Loss или от цены Stop Loss, если он в плюсе, чтобы передвинуть Stop Loss на шаг в пунктах trailing step.

Если plus points трала выставлен меньше, чем plus points безубытка, то сначала сработает безубыток, а потом заработает трал.

В комментариях описывается, что включено — трал и/или безубыток или выключено всё, а также валютные пары, по которым работает советник.