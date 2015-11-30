CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_breakeven_trailing_SL - эксперт для MetaTrader 5

Oksana Berenko
Oksana Berenko

Oksana Berenko

5 (6)
2 кода 9 тем 286 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4877
Рейтинг:
(59)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_breakeven_trailing_SL переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.

Parameters

В параметрах можно выбрать:

1. symbol:
  • советник работает только с позицией на текущей валютной паре
  • или со всеми позициями.
2. magic:
  • советник работает со всеми magic (указываем -1);
  • только с открытыми пользователем позициями (magic указываем 0);
  • или с позициями, которые открыты другими советниками (указываем соответствующий magic).

3. Далее идут размеры безубытка и трала. Если параметры указаны 0, то функция не будет включена.

Можно выбрать только безубыток или только трал, или и то, и другое вместе. Если выбран только трал, то первый перенос Stop Loss будет схож с переносом в безубыток.

  • Параметры безубытка: plus points — это сколько цена должна пройти в плюс в пунктах от цены открытия, чтобы передвинуть Stop Loss на шаг в пунктах step breakeven от цены открытия.
  • Параметры трала: plus points — это сколько цена должна пройти в плюс в пунктах от цены открытия для отрицательного Stop Loss или от цены Stop Loss, если он в плюсе, чтобы передвинуть Stop Loss на шаг в пунктах trailing step.

Если plus points трала выставлен меньше, чем plus points безубытка, то сначала сработает безубыток, а потом заработает трал.

В комментариях описывается, что включено — трал и/или безубыток или выключено всё, а также валютные пары, по которым работает советник.

Last Price Last Price

Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса.

Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора DotsCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

LinearMomentum LinearMomentum

Вариант индикатора Momentum с использованием в его расчетах объемов и времени.

fractal_dimension_HTF fractal_dimension_HTF

Индикатор fractal_dimension с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.