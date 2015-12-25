エキスパートアドバイザ Exp_breakeven_trailing_SLは、全ての通貨ペアまたは、現在の通貨ペアごとに、損益分岐を転置、またはポジションをトレールします。

パラメータで以下のものを選択することができます。 ：

エキスパートアドバイザは、現在の通貨ペアでのみ動作します。

または全ての通貨ペアで動作します。

エキスパートアドバイザは、全てのマジックナンバーで動作します。（-1と設定）

ユーザによって開かれたポジションでのみ動作します。（マジックナンバーは0と設定）

もしくは、他のエキスパートアドバイザによって開かれたポジションで動作します。（対応するマジックナンバーを設定）

1. symbol:2. magic:

3. ここからは、損益分岐とトレールのサイズです。もし、パラメータが0と設定されている場合、機能は有効になりません。

損益分岐のみ、またはトレールのみ、または両方を一緒に選択することができます。もしトレースのみを選択している場合、初めのストップロスの転置は損益分岐の転置と同じようになります。

損益分岐のパラメータ：plus pointsーこれは始値からstep breakevenポイントでStop Lossを一歩移動させるために、始値からポイントでどれくらい価格がプラスに行く必要があるか。

トレールのパラメータ：plus pointsーこれはもしポイントがプラスにある場合に、trailing stepポイントでStop Lossを一歩移動させる為に、反対のStop Lossの始値から、またはStop Lossの価格からポイントで価格がどれくらいプラスへ行く必要があるか。

もしトレールのplus pointsが、損益分岐のplus pointsよりも少なく設定されている場合、初めに損益分岐が動作し、それからトレールが動作します。

コメント欄に、何が有効になっているかートレールまたは損益分岐、または全てが無効、同様にエキスパートアドバイザが動作する通貨ペアが記載されます。