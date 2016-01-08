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ColorBullsCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBulls в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBulls соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle
ColorBulls_HTF
Индикатор ColorBulls с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorBears
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBears.
Exp_ColorBulls
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBulls.TriX_3HTF
Три осциллятора Trix с трех различных таймфреймов на одном графике.