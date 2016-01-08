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Индикаторы

ColorBullsCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2249
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorBulls в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBulls соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle

Рис.1. Индикатор ColorBullsCandle

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

Индикатор ColorBulls с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorBears Exp_ColorBears

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBears.

Exp_ColorBulls Exp_ColorBulls

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBulls.

TriX_3HTF TriX_3HTF

Три осциллятора Trix с трех различных таймфреймов на одном графике.