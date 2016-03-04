CodeBaseSeções
Indicadores

ColorBullsCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ColorBulls implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBulls.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Figura 1. O indicador ColorBullsCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14280

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

O indicador ColorBears implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBears.

ColorBears ColorBears

O Bears Power com a opção de selecionar o preço de Abertura, Fechamento,Máxima e Mínima para o cálculo como um histograma colorido.

VolatilityQuality VolatilityQuality

Oscilador não normalizado usado como um identificador de tendência.

VolatilityQuality_HTF VolatilityQuality_HTF

O VolatilityQuality com a seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.