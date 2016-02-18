请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorBullsCandle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1184
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
ColorBulls指标是以一个烛形序列的形式实现的. 烛形是将相关的价格时间序列通过ColorBulls指标算法进行处理后得到的结果.
在很多情况下, 这样的方法对于分析目标来说信息更多.
图 1. ColorBullsCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14280
