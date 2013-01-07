Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorSchaffTrendCycle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой гистограммой уровня перекупленности или перепроданности.

Эти уровни определяются входными параметрами эксперта:

input int HighLevel=+ 60 ; input int LowLevel=- 60 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffTrendCycle.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования