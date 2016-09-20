無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ColorSchaffTrendCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート
この取引システムはColorSchaffTrendCycle指標のシグナルに基づいています。
この取引システムはColorSchaffTrendCycle指標のシグナルに基づいています。取引を実行するためのシグナルは、ヒストグラムがその買われすぎ/売られすぎレベルをブレイクスルーする場合にはバーが閉じるときに形成されます。
これらのレベルはエキスパートアドバイザーの入力パラメータで定義されます。
input int HighLevel=+60; // 売られ過ぎレベル input int LowLevel=-60; // 買われ過ぎレベル
コンパイルされたColorSchaffTrendCycle.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1426
この指標は現在のチャートに描かれたトレンドラインの情報を「収集」し、ラインの価格を最後の（形成中の）バーに表示し、価格がトレーダーが選択したトレンドラインを交差するときにシグナルを出すかアラートを送信します。