コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorSchaffTrendCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
785
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorschafftrendcycle.mq5 (12.03 KB) ビュー
exp_colorschafftrendcycle.mq5 (8.09 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この取引システムはColorSchaffTrendCycle指標のシグナルに基づいています。取引を実行するためのシグナルは、ヒストグラムがその買われすぎ/売られすぎレベルをブレイクスルーする場合にはバーが閉じるときに形成されます。

これらのレベルはエキスパートアドバイザーの入力パラメータで定義されます。

input int HighLevel=+60; // 売られ過ぎレベル
input int LowLevel=-60;  // 買われ過ぎレベル

コンパイルされたColorSchaffTrendCycle.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1426

ColorSchaffTrendCycle ColorSchaffTrendCycle

色付きのヒストグラムとしてのSchaffTrendCycleオシレータ

Exp_TrendEnvelopes Exp_TrendEnvelopes

TrendEnvelopesセマフォシグナル指標に基づいて描画されたエキスパートアドバイザー

Beginner（初心者） Beginner（初心者）

ポジションを開くための簡単なセマフォ指標

トレンドラインクロシング トレンドラインクロシング

この指標は現在のチャートに描かれたトレンドラインの情報を「収集」し、ラインの価格を最後の（形成中の）バーに表示し、価格がトレーダーが選択したトレンドラインを交差するときにシグナルを出すかアラートを送信します。