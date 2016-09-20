この取引システムはColorSchaffTrendCycle指標のシグナルに基づいています。取引を実行するためのシグナルは、ヒストグラムがその買われすぎ/売られすぎレベルをブレイクスルーする場合にはバーが閉じるときに形成されます。

これらのレベルはエキスパートアドバイザーの入力パラメータで定義されます。

input int HighLevel=+ 60 ; input int LowLevel=- 60 ;

コンパイルされたColorSchaffTrendCycle.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート