Expert Advisors

Exp_ColorSchaffTrendCycle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
810
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh
\MQL5\Indicators\
colorschafftrendcycle.mq5
exp_colorschafftrendcycle.mq5
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Das Handelssystem basiert auf den Signalen des ColorSchaffTrendCycle Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt und es einen Ausbruch in die überkauft/überverkauft Zone gibt.

Diese Zonen sind definiert durch die Eingabeparameter des Expert Advisors:

input int HighLevel=+60; // überverkauft level
input int LowLevel=-60;  //überkauft level

Die Datei ColorSchaffTrendCycle.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1426

