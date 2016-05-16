Das Handelssystem basiert auf den Signalen des ColorSchaffTrendCycle Indikators. Die Eröffnungssignale erfolgen, wenn die Bar schließt und es einen Ausbruch in die überkauft/überverkauft Zone gibt.

Diese Zonen sind definiert durch die Eingabeparameter des Expert Advisors:

input int HighLevel=+ 60 ; input int LowLevel=- 60 ;

Die Datei ColorSchaffTrendCycle.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Testergebnisse für 2011 auf USDCHF H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse