Sistema de negociação baseado no indicador ColorSchaffTrendCycle. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há um rompimento nos níveis de sobercompra/sobrevenda do histograma.

Estes níveis são definidos nos parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input int HighLevel=+ 60 ; input int LowLevel=- 60 ;

Coloque o arquivo compilado ColorSchaffTrendCycle.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste