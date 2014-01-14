CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_ColorSchaffTrendCycle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1060
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador ColorSchaffTrendCycle. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há um rompimento nos níveis de sobercompra/sobrevenda do histograma.

Estes níveis são definidos nos parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input int HighLevel=+60; //nível de sobrevenda
input int LowLevel=-60;  //nível de sobrecompra

Coloque o arquivo compilado ColorSchaffTrendCycle.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1426

spread_on_chart spread_on_chart

O indicador spread_on_chart exibe os valores atuais de spread, stop e níveis de congelamento.

Trend Lines Crossing Trend Lines Crossing

The indicator "collects" the information of a trend lines drawn on a current chart, displays the prices of lines in the last (forming) bar and also either gives signals, or sends alerts when price crossing the trend line upon trader choice

ColorSchaffTrendCycle ColorSchaffTrendCycle

O oscilador SchaffTrendCycle é representado por um histograma colorido.

Exp_TrendEnvelopes Exp_TrendEnvelopes

O Expert Advisor desenha nas bases do semáforo TrendEnvelopes (indicador de sinal de tendência).