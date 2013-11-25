请观看如何免费下载自动交易
Exp_ColorSchaffTrendCycle - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1555
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
基于 ColorSchaffTrendCycle 指标信号的交易系统。在柱线收盘时，如果突破直方图的超买 / 超卖水平，则产生执行交易的信号。水平线由自动交易程序的输入参数定义:
input int HighLevel=+60; //超卖水平 input int LowLevel=-60; //超买水平
放置 ColorSchaffTrendCycle.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1426
ColorSchaffTrendCycle
此 SchaffTrendCycle 振荡器执行时为彩色直方图。Exp_RD-TrendTrigger
此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 振荡器的趋势方向改变。
TDI-2
这个指标 "The Trend Detection Index - 趋势检测指标" 改编自 TDI 指标。ColorCoppock
本指标由 Edward Coppock 创建于 1962。它显示可能的长线买、卖点 (在原始版中, 仅仅是买)。