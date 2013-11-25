基于 ColorSchaffTrendCycle 指标信号的交易系统。在柱线收盘时，如果突破直方图的超买 / 超卖水平，则产生执行交易的信号。水平线由自动交易程序的输入参数定义:

input int HighLevel=+ 60 ; input int LowLevel=- 60 ;

放置 ColorSchaffTrendCycle.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表