到包裹
EA

Exp_ColorSchaffTrendCycle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1555
等级:
(18)
已发布:
已更新:
exp_colorschafftrendcycle.mq5 (13.89 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.09 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colorschafftrendcycle.mq5 (20 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 ColorSchaffTrendCycle 指标信号的交易系统。在柱线收盘时，如果突破直方图的超买 / 超卖水平，则产生执行交易的信号。水平线由自动交易程序的输入参数定义:

input int HighLevel=+60; //超卖水平
input int LowLevel=-60;  //超买水平

放置 ColorSchaffTrendCycle.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。 

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1426

ColorSchaffTrendCycle ColorSchaffTrendCycle

此 SchaffTrendCycle 振荡器执行时为彩色直方图。

Exp_RD-TrendTrigger Exp_RD-TrendTrigger

此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 振荡器的趋势方向改变。

TDI-2 TDI-2

这个指标 "The Trend Detection Index - 趋势检测指标" 改编自 TDI 指标。

ColorCoppock ColorCoppock

本指标由 Edward Coppock 创建于 1962。它显示可能的长线买、卖点 (在原始版中, 仅仅是买)。