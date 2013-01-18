Join our fan page
Sistema de negociação baseado no indicador ColorSchaffTrendCycle. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há um rompimento nos níveis de sobercompra/sobrevenda do histograma.
Estes níveis são definidos nos parâmetros de entrada do Expert Advisor:
input int HighLevel=+60; //nível de sobrevenda input int LowLevel=-60; //nível de sobrecompra
Coloque o arquivo compilado ColorSchaffTrendCycle.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/1426
