Experts

Exp_ColorSchaffTrendCycle - expert for MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
4780
Rating:
(18)
Published:
Updated:
exp_colorschafftrendcycle.mq5 (8.09 KB) view
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) view
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) view
\MQL5\Indicators\
colorschafftrendcycle.mq5 (12.03 KB) view
exp_colorschafftrendcycle.mq5 (8.09 KB) view
Sistema de negociação baseado no indicador ColorSchaffTrendCycle. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há um rompimento nos níveis de sobercompra/sobrevenda do histograma.

Estes níveis são definidos nos parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input int HighLevel=+60; //nível de sobrevenda
input int LowLevel=-60;  //nível de sobrecompra

Coloque o arquivo compilado ColorSchaffTrendCycle.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Translated from Russian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/ru/code/1426

