Indikatoren

ColorSchaffTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorschafftrendcycle.mq5 (12.03 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

http://www.earnforex.com/

Der SchaffTrendCycle Oszillator realisiert als Farb-Histogramm.

Fig.1 Der ColorSchaffTrendCycle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1425

