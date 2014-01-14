CodeBaseSeções
ColorSchaffTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

http://www.earnforex.com/

O oscilador SchaffTrendCycle é representado por um histograma colorido.

Fig.1 Indicador ColorSchaffTrendCycle

Fig.1 Indicador ColorSchaffTrendCycle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1425

