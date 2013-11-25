请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorSchaffTrendCycle - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1615
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
此 SchaffTrendCycle 振荡器执行时为彩色直方图。
图例.1 ColorSchaffTrendCycle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1425
Exp_RD-TrendTrigger
此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 振荡器的趋势方向改变。Exp_EF_distance
此交易系统基于 EF_distance 指标的趋势方向改变，和 Flat-Trend 指标的趋势力量判别。
Exp_ColorSchaffTrendCycle
基于 ColorSchaffTrendCycle 指标信号的交易系统。TDI-2
这个指标 "The Trend Detection Index - 趋势检测指标" 改编自 TDI 指标。