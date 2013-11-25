代码库部分
ColorSchaffTrendCycle - MetaTrader 5脚本

colorschafftrendcycle.mq5 (20 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
真实作者:

http://www.earnforex.com/

此 SchaffTrendCycle 振荡器执行时为彩色直方图。

图例.1 ColorSchaffTrendCycle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1425

