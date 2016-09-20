この指標は、すなわち再参入機能で有名なIgoradのPriceChannel_Signal_v1指標が変換されたものです。

TrendEnvelopesセマフォシグナル指標に基づいて描画されたエキスパートアドバイザー

この取引システムはColorSchaffTrendCycle指標のシグナルに基づいています。

ポジションを開くための簡単なセマフォ指標