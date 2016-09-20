コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorSchaffTrendCycle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
colorschafftrendcycle.mq5 (12.03 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
実際の著者：

http://www.earnforex.com/

色付きのヒストグラムとしてのSchaffTrendCycleオシレータ

図1 ColorSchaffTrendCycle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1425

