Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorSchaffTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2687
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Осциллятор SchaffTrendCycle, выполненный в качестве цветной гистограммы.
Рис.1 Индикатор ColorSchaffTrendCycle
Exp_TrendEnvelopes
Эксперт, построенный на семафорном, сигнальном индикаторе TrendEnvelopesMaksiGen_Range_Move MTF
Индикатор рисует на графике линии поддержки/сопротивления и трендовые линии.
Exp_ColorSchaffTrendCycle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorSchaffTrendCycle.Trend Lines Crossing
Индикатор "собирает" информацию о трендовых линиях, построенных на текущем графике, выводит цены линий на последнем (формирующемся) баре, а также по выбору трейдера либо подаёт звуковые сигналы, либо выводит алерты при пересечении ценой трендовой линии.