Индикаторы

ColorSchaffTrendCycle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

http://www.earnforex.com/

Осциллятор SchaffTrendCycle, выполненный в качестве цветной гистограммы.

Рис.1 Индикатор ColorSchaffTrendCycle

