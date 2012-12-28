Описание

Класс CFractalsOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикаторa Фракталы (Fractals) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CFractalsOnRingBuffer

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CFractalsOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int bars_right = 2 , int bars_left = 2 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & high[], const double & low[], );

double MainOnHigh( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const int index );

double MainOnLow( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double low, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string NameUpper() string NameLower() int BarsRight() int BarsLeft() int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевых буферов можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh> CFractalsOnRingBuffer fractals; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { fractals.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low); ... for ( int i=start;i<rates_total-BarsRight && ! IsStopped ();i++) { UpperBuffer[i] = fractals.upper[rates_total- 1 -i]; LowerBuffer[i] = fractals.lower[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевых буферах как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_Fractals_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор Fractals. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один Fractals.