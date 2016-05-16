und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Beschreibung
Die Klasse CFractalsOnRingBuffer dient zur Berechnung des technischen Indikators Fractals mit dem Algorithmus des Ringbuffers.
Deklaration
class CFractalsOnRingBuffer
Titel
#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh>
Die Datei CFractalsOnRingBuffer.mqh muss im Verzeichnis IncOnRingBuffer kopiert werden, der ggf. in MQL5\Include\ erstellt werden muss. Zwei Dateien mit Anwendungsbeispielen dieser Klasse sind beigefügt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers muss auch in diesen Ordner liegen.
Klassen-Methoden
//--- Initialisierungs-Methode: bool Init( // false im Fehlerfall, true im Erfolgsfall int bars_right = 2, // Anzahl der Bars rechts des Extremums int bars_left = 2, // Anzahl der Bars links des Extremums int size_buffer = 256, // Größe des Ringbuffers bool as_series = false // true, wenn Zeitreihe, sonst false ); //--- Methode der Berechnung mittels Zeitreihe oder Indikatorpuffer: int MainOnArray( // gibt die Anzahl der berechneten Elemente zurück const int rates_total, // Größe des Arrays const int prev_calculated, // Anzahl der zuletzt berechneten Elemente const double& high[], // Array der Hochs const double& low[], // Array der Tiefs ); //--- Methode der Berechnung der Fraktale basierend auf dem high[]-Array double MainOnHigh( // liefert den Wert des oberen Fraktals der Bar an der Stelle index const int rates_total, // Größe des Arrays const int prev_calculated, // berechnete Werte des Arrays const int begin, // Startpunkt der Berechnung const double high, // Das Hoch der aktuellen Bar const int index // Der Index der aktuellen Bar ); //--- Methode der Berechnung der Fraktale basierend auf dem low[]-Array double MainOnLow( // liefert den Wert des unteren Fraktals der Bar an der Stelle index const int rates_total, // Größe des Arrays const int prev_calculated, // berechnete Werte des Arrays const int begin, // Startpunkt der Berechnung const double low, //Tief der aktuellen Bar const int index // Der Index der aktuellen Bar ); //--- Methoden des Datenzugriffs: int BarsRequired(); // Liefert die notwendige Anzahl der Bars des Indikators string Name(); // Liefert den Namen des Indikators string NameUpper() // Liefert den Namen des oberen Fraktals string NameLower() // Liefert den Namen des unteren Fraktals int BarsRight() // Liefert die Anzahl der Bars rechts des Extremums int BarsLeft() // Liefert die Anzahl der Bars links des Extremums int Size(); // Liefert die Größe des Ringbuffers
Die berechneten Daten des Indikators erhalten Sie aus dem Ringbuffer wie aus einem Array. Zum Beispiel:
Die Klasse mit den Methoden zur Berechnung des Fraktal-Indikators #include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh> CFractalsOnRingBuffer fractals; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- Berechnung des Indikators basierend auf einer Zeitreihe: fractals.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low); ... //--- use the data from the ring buffers "fractals", // zum Beispiel, kopieren Sie die Daten in den Indikator-Buffer: for(int i=start;i<rates_total-BarsRight && !IsStopped();i++) { UpperBuffer[i] = fractals.upper[rates_total-1-i]; // up fractals LowerBuffer[i] = fractals.lower[rates_total-1-i]; // down fractals } ... //--- Rückgabe des neuen Wertes für prev_calculated für den nächsten Aufruf: return(rates_total); }
Bitte beachten Sie, die Indizierung des Ringbuffers ist genau gleich der von Zeitreihen.
Beispiele
- Datei Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 - der Indikator rechnet auf der Basis der Preis-Zeitreihen. Es zeigt die Verwendung der Methode MainOnArray()
- Datei Test_Fractals_OnValueRB.mq5 zeigt die Verwendung der Methode MainOnValue(). Zunächst wird der Indikator Fractals berechnet und gezeichnet. Dann wird auf dieser Grundlage des Ringbuffers des Indikators der Wert des nächsten Fraktals berechnet wird.
Das Ergebnis der Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen Für das Programm wurden Elemente von MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Das Ergebnis der Test_Fractals_OnValueRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen
Das Ergebnis der Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen
Für das Programm wurden Elemente von MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1422
