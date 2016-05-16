Beschreibung

Die Klasse CFractalsOnRingBuffer dient zur Berechnung des technischen Indikators Fractals mit dem Algorithmus des Ringbuffers.

Deklaration

class CFractalsOnRingBuffer

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh>

Die Datei CFractalsOnRingBuffer.mqh muss im Verzeichnis IncOnRingBuffer kopiert werden, der ggf. in MQL5\Include\ erstellt werden muss. Zwei Dateien mit Anwendungsbeispielen dieser Klasse sind beigefügt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers muss auch in diesen Ordner liegen.

Klassen-Methoden

bool Init( int bars_right = 2 , int bars_left = 2 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & high[], const double & low[], ); double MainOnHigh( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const int index ); double MainOnLow( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double low, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); string NameUpper() string NameLower() int BarsRight() int BarsLeft() int Size();

Die berechneten Daten des Indikators erhalten Sie aus dem Ringbuffer wie aus einem Array. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh> CFractalsOnRingBuffer fractals; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { fractals.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low); ... for ( int i=start;i<rates_total-BarsRight && ! IsStopped ();i++) { UpperBuffer[i] = fractals.upper[rates_total- 1 -i]; LowerBuffer[i] = fractals.lower[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

Bitte beachten Sie, die Indizierung des Ringbuffers ist genau gleich der von Zeitreihen.

Beispiele

Datei Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 - der Indikator rechnet auf der Basis der Preis-Zeitreihen. Es zeigt die Verwendung der Methode MainOnArray() Datei Test_Fractals_OnValueRB.mq5 zeigt die Verwendung der Methode MainOnValue(). Zunächst wird der Indikator Fractals berechnet und gezeichnet. Dann wird auf dieser Grundlage des Ringbuffers des Indikators der Wert des nächsten Fraktals berechnet wird.