描述
CFractalsOnRingBuffer 设计为使用环形缓冲区算法计算分形技术指标(Fractals) .
声明
class CFractalsOnRingBuffer
标题
#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh>
CFractalsOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹, 而该文件夹需要在 MQL5\Include\ 下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件也必须在此文件夹下.
类方法
//--- 初始化方法: bool Init( // 如果出错返回false, 成功返回true int bars_right = 2, // 距离极值右方的柱数 int bars_left = 2, // 距离极值左方的柱数 int size_buffer = 256, // 环形缓冲区的大小 bool as_series = false // 如果是时间序列为true, 否则为false );
//--- 基于时间序列或指标缓冲区计算指标: int MainOnArray( // 返回处理过的元素数量 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数 const double& high[], // 最大值数组 const double& low[], // 最小值数组 );
//--- 基于 high[] 数组独立序列元素的分形计算方法 double MainOnHigh( // 返回 index-bars_right 个元素(柱)的分形值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 数组中已处理的元素数 const int begin, // 数组中的数据起点 const double high, // 当前柱的最高价 const int index // 当前元素 (柱) 的索引 );
//--- 基于 low[] 数组的独立序列元素计算的向下分形方法 double MainOnLow( // 返回 index-bars_right 个元素(柱)的向下分形值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 数组中已处理的元素数 const int begin, // 数组中数据的起点 const double low, // 当前柱最小值, 当前数组元素最大值 const int index // 当前元素(柱)索引 );
//--- 访问数据的方法: int BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数 string Name(); // 指标的名称 string NameUpper() // 返回向上分形的名称 string NameLower() // 返回向下分形的名称 int BarsRight() // 返回极值右方的柱数 int BarsLeft() // 返回极值左方的柱数 int Size(); // 返回环形缓冲区的大小
像从通常数组那样从环形缓冲区中取得计算的指标数据. 例子:
//--- 计算分形指标值的方法类: #include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh> CFractalsOnRingBuffer fractals; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- 基于价格时间序列计算指标值: fractals.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low); ... //--- 使用来自 "fractals" 环形缓冲区的数据, // 例如, 复制指标缓冲区的数据: for(int i=start;i<rates_total-BarsRight && !IsStopped();i++) { UpperBuffer[i] = fractals.upper[rates_total-1-i]; // 向上分形 LowerBuffer[i] = fractals.lower[rates_total-1-i]; // 向下分形 } ... //--- 返回 prev_calculated 的值以便下次调用: return(rates_total); }
请注意, 环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.
例子
- Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标值. 演示了 MainOnArray() 方法的应用.
- Test_Fractals_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的应用. 首先计算和绘制分形指标. 然后基于此指标的环形缓冲区绘制另外一条分形线.
Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区的运行结果 在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
Test_Fractals_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区的运行结果
Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区的运行结果
在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
