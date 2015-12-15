请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XMA_Range_Channel - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1213
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
由平滑的最高价和最低价序列形成的通道。通道之外蜡烛条的颜色根据趋势标记。蜡烛条顺势时以明亮的颜色填充, 逆势时 - 则以深色填充。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例.1. XMA_Range_Channel 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14212
