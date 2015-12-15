由平滑的最高价和最低价序列形成的通道。通道之外蜡烛条的颜色根据趋势标记。蜡烛条顺势时以明亮的颜色填充, 逆势时 - 则以深色填充。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例.1. XMA_Range_Channel 指标