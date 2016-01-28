O canal formado por duas médias desenhada em suavização das séries de preço de máxima e mínima. As velas fora dos limites do canal são marcadas com a cor de acordo com a tendência. As velas com tendência possuem um preenchimento de cor brilhante, aquelas contra a tendência - preenchimento de cor escuro.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador XMA_Range_Channel