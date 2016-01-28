Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XMA_Range_Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 958
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O canal formado por duas médias desenhada em suavização das séries de preço de máxima e mínima. As velas fora dos limites do canal são marcadas com a cor de acordo com a tendência. As velas com tendência possuem um preenchimento de cor brilhante, aquelas contra a tendência - preenchimento de cor escuro.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador XMA_Range_Channel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14212
O indicador FP com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.MFICandle
O indicador MFI implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo de IMF.
O indicador geTrendOsc com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.JMACandleSign
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores JMA, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.