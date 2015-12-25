コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_Range_Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
802
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xma_range_channel.mq5 (10.57 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

時系列のHighとLowの平均をベースにした2つの移動平均を形成するチャンネル。チャンネルの範囲からはみ出るローソクは、トレンドに応じた色で表示されます。トレンドに沿ったローソクは明るい色、トレンドに反するものは暗い色になります。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータ XMA_Range_Channel

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14212

