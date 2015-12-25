無料でロボットをダウンロードする方法を見る
時系列のHighとLowの平均をベースにした2つの移動平均を形成するチャンネル。チャンネルの範囲からはみ出るローソクは、トレンドに応じた色で表示されます。トレンドに沿ったローソクは明るい色、トレンドに反するものは暗い色になります。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化』記事内にあります。
図1. インディケータ XMA_Range_Channel
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14212
