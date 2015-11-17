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Индикаторы

XMA_Range_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2285
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал, образованный двумя средними, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом. Свечи по тренду имеют яркую раскраску, а против тренда — темную.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XMA_Range_Channel

Рис.1. Индикатор XMA_Range_Channel

FP_HTF FP_HTF

Индикатор FP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MFICandle MFICandle

Индикатор MFI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MFI соответствующих ценовых таймсерий.

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора JMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

Индикатор geTrendOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.