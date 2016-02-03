CodeBaseSecciones
MFICandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador MFI en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo MFI.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador MFICandle

WPRCandle WPRCandle

Indicador WPR (Williams’ Percent Range) en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo WPR.

WPR3 WPR3

Tres osciladores WPR (Williams’ Percent Range) del mismo período, a base de Close, High y Low en una ventana.

FP_HTF FP_HTF

El indicador FP permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

XMA_Range_Channel XMA_Range_Channel

El canal formado por dos medias construidas a base de los promedios de las series de precios High y Low. Las velas fuera de los límites del canal se marcan con el color correspondiente a la tendencia.