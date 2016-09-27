Ein Kanal, der durch zwei gleitende Durchschnitte gebildet wird, die auf den gemittelten High und Low von Zeitreihen beruhen. Die Kerzen außerhalb des Kanals werden mit der Trendfarbe hervorgehoben. Die Kerzen in der Trendrichtung haben eine grelle Farbe, und gegen Trend — eine dunkle.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Abb.1. Der XMA_Range_Channel Indikator