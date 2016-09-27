CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
XMA_Range_Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Kanal, der durch zwei gleitende Durchschnitte gebildet wird, die auf den gemittelten High und Low von Zeitreihen beruhen. Die Kerzen außerhalb des Kanals werden mit der Trendfarbe hervorgehoben. Die Kerzen in der Trendrichtung haben eine grelle Farbe, und gegen Trend — eine dunkle.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Abb.1. Der XMA_Range_Channel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14212

