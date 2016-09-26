und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WPR - Indikator für den MetaTrader 5
- 928
Autor des Artikels:
Dark Han
Ein gewöhnlicher WPR (Williams’ Percent Range) mit der Option, Preistyp Close, High bzw. Low für die Berechnung auszuwählen.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 5.12.2011 veröffentlicht.
Abb.1. Der WPR Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14202
Ein Indikator, der die Kerzen des JFatlCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.JMA_StDev
JMA (Adaptive Moving Average) mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.
Drei WPR (Williams’ Percent Range) Oszillatoren von derselben Periode basierend auf Close, High und Low in einem Fenster.WPRCandle
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe verarbeitet mittels des WPR Algorithmus.