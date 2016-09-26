CodeBaseKategorien
WPR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
928
(19)
wpr.mq5 (7.19 KB) ansehen
Autor des Artikels:

Dark Han

Ein gewöhnlicher WPR (Williams’ Percent Range) mit der Option, Preistyp Close, High bzw. Low für die Berechnung auszuwählen.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 5.12.2011 veröffentlicht.

Abb.1. Der WPR Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14202

