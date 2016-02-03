Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WPRCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 747
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Dark Han
Indicador WPR (Williams’ Percent Range) en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo WPR.
En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
Fig. 1. Indicador WPRCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14204
WPR3
Tres osciladores WPR (Williams’ Percent Range) del mismo período, a base de Close, High y Low en una ventana.WPR
Indicador habitual WPR (Williams’ Percent Range) con la opción de seleccionar el tipo del precio Close, High, Low para el cálculo.