WPRCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
747
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
wprcandle.mq5 (7.24 KB)
Autor real:

Dark Han

Indicador WPR (Williams’ Percent Range) en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo WPR.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

Fig. 1. Indicador WPRCandle

WPR3 WPR3

Tres osciladores WPR (Williams’ Percent Range) del mismo período, a base de Close, High y Low en una ventana.

WPR WPR

Indicador habitual WPR (Williams’ Percent Range) con la opción de seleccionar el tipo del precio Close, High, Low para el cálculo.

MFICandle MFICandle

Indicador MFI en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo MFI.

FP_HTF FP_HTF

El indicador FP permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.