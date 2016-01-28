CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

WPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1836
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Dark Han

Um WPR usual (Faixa Percentual de Williams), com a opção de selecionar os tipos de preço de fechamento, máxima e mínima para cálculo.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 5.12.2011.

Fig.1. O indicador WPR

Fig.1. O indicador WPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14202

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

O indicador desenha velas do indicador JMACandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando buffers DRAW_FILLING.

JMA_StDev JMA_StDev

A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.

WPR3 WPR3

Três osciladores WPR (Faixa Percentual de Williams) de mesmo tempo gráfico, com base em fechamento, máxima e mínima em uma única janela.

WPRCandle WPRCandle

O indicador WPR (Faixa Percentual de Williams) implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo WPR.