WPR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Dark Han
Um WPR usual (Faixa Percentual de Williams), com a opção de selecionar os tipos de preço de fechamento, máxima e mínima para cálculo.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 5.12.2011.
Fig.1. O indicador WPR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14202
O indicador desenha velas do indicador JMACandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando buffers DRAW_FILLING.JMA_StDev
A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.
Três osciladores WPR (Faixa Percentual de Williams) de mesmo tempo gráfico, com base em fechamento, máxima e mínima em uma única janela.WPRCandle
O indicador WPR (Faixa Percentual de Williams) implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo WPR.