Dark Han

Um WPR usual (Faixa Percentual de Williams), com a opção de selecionar os tipos de preço de fechamento, máxima e mínima para cálculo.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 5.12.2011.

Fig.1. O indicador WPR