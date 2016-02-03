CodeBaseSecciones
WPR3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
998
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
wpr3.mq5 (9.1 KB) ver
Autor real:

Dark Han

Tres osciladores WPR (Williams’ Percent Range) del mismo período, a base de Close, High y Low en una ventana.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 5.12.2011.

Fig. 1. Indicador WPR3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14203

