WPR3 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Dark Han
Tres osciladores WPR (Williams’ Percent Range) del mismo período, a base de Close, High y Low en una ventana.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 5.12.2011.
Fig. 1. Indicador WPR3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14203
Indicador habitual WPR (Williams’ Percent Range) con la opción de seleccionar el tipo del precio Close, High, Low para el cálculo.Background_JMACandle_HTF
Este indicador dibuja las velas del indicador JMACandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.
Indicador WPR (Williams’ Percent Range) en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo WPR.MFICandle
Indicador MFI en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo MFI.